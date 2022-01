Alphonso Davies est positif à la COVID-19

Le Bayern Munich doit composer avec une éclosion de cas de COVID-19 dans ses rangs et le Canadien Alphonso Davies est l’un des plus récents joueurs de l’équipe à tester positif au virus, mercredi.

Dans un court communiqué, le club allemand a indiqué que l’athlète de 21 ans allait bien et qu’il était en quarantaine à la maison.

De plus, le Bayern a ajouté les noms de l’attaquant Leroy Sané et du défenseur Dayot Upamecano à la liste des joueurs positifs au coronavirus. Lundi, Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards, Lucas Hernandez, Tanguy Nianzou et l’entraîneur adjoint Dino Toppmoller avaient tous reçu un résultat positif au dépistage.

Davies et ses coéquipiers avaient repris l’entraînement lundi, bien que plusieurs joueurs soient encore dispersés à travers le monde en raison des vacances des Fêtes. L’Albertain était lui-même au Mexique il y a quelques jours, mais est rentré en Allemagne depuis.

L’ancien des Whitecaps de Vancouver et l’équipe nationale du Canada doivent affronter le Honduras le 27 janvier en match de qualification pour la Coupe du monde de soccer de 2022.

Match d’importance repoussé

La COVID-19 a forcé le report de la demi-finale de la Coupe de la Ligue anglaise entre Liverpool et Arsenal. Ce sont les «Reds» qui ont demandé ce changement de programme, généreusement accepté par leurs rivaux.

Le match aller, qui devait avoir lieu jeudi, sera plutôt tenu le 13 janvier, à Anfield. Le duel retour sera au Emirates Stadium, une semaine plus tard.

Liverpool a été forcé de fermer son complexe d’entraînement à cause d’une éclosion de COVID-19 dans ses rangs. L’entraîneur-chef Jurgen Klopp est l’un des membres de l’équipe qui a testé positifs et qui doivent désormais observer une quarantaine.

Au football américain, plusieurs équipes ont à nouveau placé des joueurs sur la liste COVID-19. Tashawn Bower (Vikings du Minnesota), William Jackson III (Washington) et Micah Parsons (Cowboys de Dallas) sont parmi les nouveaux ajouts.