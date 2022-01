[BALADO] La Zone payante: du suspense et une crise de vedette pour la dernière semaine

La NFL a encore une fois gagné son pari avec plusieurs parties qui ont encore un enjeu dans le portrait des prochaines séries éliminatoires pour sa dernière semaine de son calendrier régulier. Il semble bien que la parité n’a jamais été autant présente dans le circuit Goodell et cela fait bien entendu le bonheur de tous les partisans du ballon ovale.

• À lire aussi: Jim Harbaugh près d’un retour?

• À lire aussi: Baker Mayfield passera sous le bistouri

Votre balado préféré ne peut toutefois pas se fermer les yeux sur l’histoire de la dernière semaine alors qu’on tente d’analyser la dernière bévue du receveur Antonio Brown. Celui qui semble posséder autant de vies qu’un chat semble avoir épuisé ses dernières munitions pour jouer dans la meilleure ligue de football de la planète.

🤔 @AB84 a enlevé son maillot et ses protections et a quitté le terrain, en plein milieu du match face aux Jets … #GoBucs pic.twitter.com/YGZhAj2pmJ — NFL France (@NFLFrance) January 2, 2022

Votre trio infernal revient également sur le match hautement émotif de Ben Roethlisberger de lundi soir dernier, à Pittsburgh. Le célèbre numéro 7 semble avoir fait tournoyer les «Terrible Towels» du Heinz Field une dernière fois dans la victoire des siens face aux Browns. On décortique la place de Big Ben dans l’histoire de la NFL.

Un épisode fort chargé puisque l’on examine les différents scénarios possibles de cette 18e semaine d’activités pour la grande danse de fin de saison en plus de parler des Bengals qui trouvent une nouvelle façon de faire parler d’eux cette année pour les bonnes raisons.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

L’incontournable jeu des prédictions est de retour où chaque match est analysé. Il y a un bonus cette semaine avec la finale de la NCAA lundi soir prochain entre les Bulldogs de l’Université Georgia et le Crimson Tide de l’Université de l’Alabama, qui tente de remporter le titre pour une deuxième année consécutive.

On tente également de répondre à plusieurs questions de nos auditeurs et la célèbre chronique «Au bar» est plus vivante que jamais avec un spécial consommation sans alcool cette semaine.

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'équipe d’animateurs de La Zone payante, à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette

À VOIR AUSSI