Chantal Machabée devient VP des communications du CH

Le Canadien de Montréal a poursuivi son travail de reconstruction dans ses bureaux, mercredi, en nommant la journaliste Chantal Machabée au poste de vice-présidente des communications.

Les Canadiens nomment Chantal Machabée à titre de vice-présidente, communications.#GoHabsGohttps://t.co/fczSVPBiw5 — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) January 5, 2022

La femme de 57 ans travaillera ainsi en «étroite collaboration avec la direction des opérations hockey», en plus de s’occuper «de la gestion de l'ensemble des communications de ce secteur», peut-on lire dans le communiqué émis par le Tricolore.

Celle qui a ainsi passé plus d’une trentaine d’années au Réseau des sports (RDS), couvrant les activités quotidiennes de l’équipe, entre autres, travaillera sous les ordres de France Margaret Bélanger, présidente, sports et divertissement du Groupe CH.

«Elle possède une expérience inégalée dans le monde des médias sportifs au Québec, a écrit le propriétaire du Canadien Geoff Molson, dans le communiqué. Sa rigueur et sa détermination l'ont amenée à se démarquer dans ce milieu et sa vaste connaissance du domaine constituera un atout pour relever les défis reliés à ce poste stratégique. Maintenir une bonne communication avec nos partisans et les membres des médias est d'une importance primordiale pour nous, et la nomination de Chantal y contribuera assurément.»

«C'est en regardant jouer Guy Lafleur que j'ai voulu devenir journaliste sportive, a ajouté Machabée. Son talent et son charisme m'ont procuré cette immense passion du hockey. Inspirée par Guy, j'ai eu le privilège de connaître une carrière de plus de 38 ans dans le métier, dont plus de 32 à RDS et j'en suis extrêmement reconnaissante. Un nouveau chapitre s'ouvre maintenant à moi et c'est avec grand bonheur que j'accepte ce nouveau défi.»

