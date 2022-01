Dépistage de la COVID-19: le ministre Boulet invite les employeurs à suivre les recommandations

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a invité les employeurs à suivre les recommandations de la santé publique, en ce qui concerne le dépistage des cas de COVID-19 et la période d’isolement.

• À lire aussi: Événements hivernaux: des organisateurs nagent dans l’incertitude

• À lire aussi: COVID-19: 140 millions de tests rapides envoyés aux provinces en janvier

«J’invite les milieux de travail à suivre les recommandations de la santé publique sur l’isolement. La [CNESST] continue ses inspections pour s’assurer du respect des mesures sanitaires. C’est ensemble que nous limiterons la propagation du virus», a écrit le ministre dans un message publié sur Twitter.

J’invite les milieux de travail à suivre les recommandations de la santé publique sur l’isolement. La @CNESST continue ses inspections pour s’assurer du respect des mesures sanitaires. C’est ensemble que nous limiterons la propagation du virus. https://t.co/qKR39KPtnL — Jean Boulet (@JeanBoulet10) January 4, 2022

Parmi ces mesures de prévention, on retrouve la bonne ventilation des locaux, la distanciation de deux mètres ou encore le port du masque en continu.

Aussi, le travailleur doit être isolé «dans une pièce fermée et bien ventilée» notamment pour les pauses et les repas. Le travailleur doit être «assigner à une seule installation et un seul département» et l’employeur doit «informer les autres travailleurs de la présence d’un contact ou d’un cas», peut-on lire dans la liste des mesures de prévention publiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Rappelons que mardi, Québec a annoncé que les tests PCR réalisés en clinique de dépistage ne sont désormais offerts qu’à une certaine catégorie de personnes et que la durée recommandée de l’isolement en présence de symptômes de la COVID-19 passait de 10 jours à 5 jours, pour les personnes adéquatement vaccinées.

Pourtant, certains employeurs demandent à ses travailleurs de passer un test de dépistage de la COVID 19 pour valider leur état de santé.