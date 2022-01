Des restaurateurs québécois deviennent propriétaires de RestoLoco

Des restaurateurs québécois deviennent propriétaires de leur propre plateforme de commande en ligne, RestoLoco, afin de faire face à la pandémie et aux géants de la livraison.

• À lire aussi - Mesures sanitaires: les restos laissés à eux-mêmes

Créée en 2020, l’application veut «donner du pouvoir aux restaurateurs» locaux et faire concurrence aux géants de la livraison, tels que Uber eats, Skip et DoorDash. Désormais, en devenant actionnaires de leur propre plateforme, les propriétaires de restaurants souhaitent prendre le contrôle de la livraison et fidéliser leur clientèle.

Tous les Québécois et les Canadiens peuvent ainsi devenir actionnaires de l’entreprise même si elle n’est pas cotée en bourse, en raison d’une dérogation de l’Autorité des Marchés Financier, peut-on lire dans un communiqué publié mercredi.

Un premier appel à l’investissement public, via une campagne de financement participatif, a également été lancé. Grâce aux fonds qui seront récoltés, l’entreprise souhaite développer ses interfaces, agrandir son équipe et son offre, ainsi qu’étendre son activité à plusieurs villes du Québec et au reste du Canada.

«Nous trouvons impensable l’idée que les restaurateurs québécois et canadiens continuent de donner près de 30 % de leurs recettes à des firmes étrangères! Des dizaines de restaurateurs se sont ralliés à notre mouvement pour préserver leur entreprise et faire rouler l’économie locale», a indiqué le fondateur de RestoLoco, Axel Lespérance.

«RestoLoco soutient l’économie locale en faisant travailler des entreprises déjà établies pour effectuer les livraisons, et laisse le contrôle de leur clientèle aux restaurateurs.»

L’application de RestoLoco est disponible sur les produits Apple et Android, partout au Québec.

À VOIR AUSSI