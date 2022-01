PARENT, Jean-Louis



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 décembre 2021, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jean-Louis Parent, époux de feu madame Doris Vézina, fils de feu madame Juliette Gagnon et de feu monsieur Lucien Parent. Il demeurait à Québec, secteur Beauport.Les cendres seront déposées au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Il laisse dans le deuil son fils Claude (Martine Madore), sa fille Sylvie (Richard Gamache); ses petits-enfants: Jessie, Tom (Audrey-Ann Proulx), Dany (Marie-Pier Drouin-Lachance), et Keven; ses arrière-petits-enfants Mila, Sam et Anna; ses frères et sœurs: Jeannine (feu J.G. Bouchard), Noëlla (feu Roland Poirier), Huguette (Pierre Poirier), Ghislaine (feu Guy Audet), feu Gilles (Jeanne-D'Arc Latulippe) et Jacques; ses beaux-frères et belles-sœurs: Monique (feu Roger Binet), Rachel, feu Michel (Lise Simard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre, outre son épouse, ses parents, son frère Gilles ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs Henri-Lucille Girard), Liliane (Eudore Touzel) et Denise (Réjean Cook). La famille remercie sincèrement le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, téléphone: 1-877-882-2582, site web: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.