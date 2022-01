LACHANCE, Jacques



Toutefois il est possible d'assister virtuellement à la cérémonie, via le site www.groupegarneau.com en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ", le vendredi 7 janvier à 15 h.Au Pavillon Bellevue le 25 décembre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jacques Lachance, époux de madame Nicole Courcy, fils de feu Jean-Charles Lachance et de feu Jeanne d'Arc Marceau. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Patrick, Éric (Johanne Arpin) et Serge: ses petits-enfants: Steban et Antoine; ses frères et soeurs: Nicole (feu Jacques Roy), Francine, Marcel (Claudette Goupil), Suzanne (Luc Samson), Alain (Johanne Marceau), Françoise (Roger Lagueux) et François (Constance Marceau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Courcy: Huguette, Pauline (feu Armand Leclerc), Jean-Claude (Ginette Rousseau), Cécile (Marcel Godbout), Jeannine (Jean-Paul Bouchard) et Bertrand (Jeanne Buturieux); ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci au personnel du Pavillon Bellevue de Lévis.