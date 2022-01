Les employés de garage du Saguenay-Lac-St-Jean sur le point de renouveler leur contrat de travail

Six ans après le plus long conflit de travail de l'histoire de la province, TVA Nouvelles a appris que les employés de garage du Saguenay-Lac-St-Jean affiliés à la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) sont sur le point de renouveler leur contrat de travail, deux mois avant l'échéance.

«On en est venu à un accord sur les grands principes et les grands enjeux avant les Fêtes», a admis le conseiller syndical des travailleurs, Martin Lévesque.

La convention collective actuelle prendra fin le 28 février prochain.

Elle a été négociée il y a six ans, à la suite du lock-out des concessionnaires automobiles qui a duré près de trois ans.

«Par respect pour nos membres et les patrons, c'est certain qu'on ne divulguera rien de plus sur les négociations avant de les avoir rencontrés», a expliqué M. Lévesque.

Les négociations reprendront dans les prochains jours.

La partie patronale admet, elle aussi, qu'une entente de principe est imminente.

«Il reste encore des pourparlers à avoir, mais effectivement, on a réussi à tracer les grandes lignes de l'entente», a confirmé le président de la Corporation des concessionnaires automobiles du Saguenay-Lac-St-Jean, Olivier Blouin, qui assure que les relations de travail se sont nettement améliorées au cours des dernières années.

«Pour la corporation, le conflit c'est chose du passé. On a développé de nouvelles méthodes de travail et de communications avec le syndicat et ça fonctionne bien. On a des relations très harmonieuses», a précisé M. Blouin.

«Le syndicat et la corporation ont fait des efforts immenses pour civiliser les relations de travail, a ajouté M. Lévesque. À la suite d'un conflit historique, il faut mettre la main à la pâte. Ça ne pouvait pas rester comme ça parce que ça ne menait nulle part. Ce n'est pas parfait à 100 %, mais on est sur le bon chemin», a-t-il ajouté.

Les syndiqués seront possiblement appelés à se prononcer sur l'entente de principe d'ici la mi-février.