Les enseignants mécontents de «l’improvisation» de Roberge

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) déplore l’improvisation dont fait preuve le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, depuis le début de la pandémie.

«C’est comme si le ministre redécouvrait qu’une pandémie déferle sur son ministère depuis près de deux ans. Il est toujours en retard et surpris par les nouvelles vagues», a mentionné avec ironie le vice-président de la FNEEQ-CSN, Léandre Lapointe, dans un communiqué, à la suite du point presse du ministre de l’Éducation, mercredi.

Alors que le retour en classe est prévu pour le 17 janvier, la majorité des écoles de la province ne disposent toujours pas d’air filtré adéquatement et ne sont toujours pas munies de lecteurs de CO 2 . De plus, aucun masque de type N95 n’a encore été distribué au personnel enseignant. «On nous parle encore d’ouvrir les fenêtres en plein hiver, comme principale solution, deux ans plus tard. Le manque de planification est quand même manifeste», a ajouté M. Lapointe, qui estime que les enseignants sont de nouveau livrés à eux-mêmes pour préparer les cours qui seront donnés à distance d’ici le retour en présentiel.

Peu de ressources

Selon la FNEEQ-CSN, le gouvernement mise sur les tests rapides faits à la maison pour prévenir la propagation du virus dans les établissements scolaires. Or la distribution en pharmacie de ces tests de dépistage de la COVID-19 a connu d’importants retards dans les dernières semaines. De plus, le syndicat dénonce l'inexistence de mesures en matière de santé mentale destinées aux élèves et au personnel durement touchés par la pandémie. «C’est pourtant du devoir du ministre de protéger toutes les personnes qui circulent dans nos établissements scolaires et d’éviter d’agir comme si Omicron n’était qu’une simple grippe», a mentionné le vice-président de la FNEEQ-CSN.

Report des examens ministériels: un bon coup

Malgré son mécontentement à bien des égards, la FNEEQ-CSN félicite le ministre Roberge d’avoir accepté de repousser la tenue des examens ministériels, qui devaient avoir lieu en janvier. «Ce report devrait atténuer la pression sur le réseau fortement fragilisé», peut-on lire dans le communiqué.

La Fédération des enseignantes et des enseignants du Québec rappelle que le retour en mode présentiel demeure une priorité afin d’assurer un meilleur suivi pédagogique des élèves qui écopent des conséquences de la pandémie depuis presque deux ans.