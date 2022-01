Première à TVA ce jeudi: Rachel Graton crève l’écran dans «Portrait-robot»

Après avoir connu un franc succès sur Club illico, la série «Portrait-robot» prend l’antenne ce jeudi à TVA, plongeant les téléspectateurs dans un univers policier alliant suspense et drame psychologique autour de la portraitiste judiciaire Ève Garance, qui est capable de reconnaître les visages et de deviner les secrets dissimulés par les gens.

C’est la comédienne Rachel Graton qui porte cette femme à la fois forte et fragile. Ève est bipolaire et sa vie a viré au cauchemar cinq ans auparavant à la suite de la disparition de son fils.

PHOTO COURTOISIE, ALSO Productions

La jeune femme évolue au sein de l’Unité des enquêtes, une équipe parallèle aux forces de l’ordre dédiée à des affaires non résolues. Elle côtoie dans le sous-sol humide et vieillot où s’est installée l’unité, la directrice Maryse Ferron (Sophie Lorain), le vieux routier aux méthodes expéditives Bernard «Molosse» Dupin (Rémi Girard) et le technicien en scène de crime Anthony «Anto» Kamal (Adrien Belugou).

L'équipe a bien sûr des enquêtes à résoudre et on s’intéressera même à la disparition du fils d’Ève au fil des épisodes.

«Il y a un beau mixte des genres dans "Portrait-robot": un côté BD, thriller et suspense psychologique. Il y a bien des choses qu’on peut se permettre quand on est dans un univers comme celui-là, c’est sûr que c’est hyper fertile», a dit Rachel Graton en entrevue avec l’Agence QMI.

La comédienne a de l’empathie pour son personnage, qui a été créé par l’auteur André Gulluni et porté par le réalisateur Alexis Durand-Brault. «Ève a une grande fragilité en raison de la disparition de son enfant. Je n’ai pas vécu ça, mais j’ai un petit garçon... Je peux me projeter dans son drame, même si je n’ai pas trop le goût et que je ne sais pas comment on peut poursuivre après un événement comme celui-là.»

PHOTO COURTOISIE, ALSO Productions

Bien qu’elle soit bipolaire, le personnage d'Ève est plus que ça, et c’est ce qui plait à son interprète.

«Sa bipolarité fait partie d’elle, mais ce n’est pas ce qui la définit entièrement. Mais on peut accorder une certaine force de caractère à Ève, qui est liée à son trouble bipolaire, comme son hyper sensibilité. Aussi, l’espèce de degré de concentration qu’on peut retrouver en période de manie, qui va lui servir dans son métier.»

Rachel Graton a elle-même eu à s’asseoir devant un portraitiste judiciaire en tant que victime. Ça lui a d’ailleurs inspiré sa pièce «La nuit du 4 au 5», lauréate du Prix Marcel-Dubé, sur laquelle elle bosse dans le but d'en faire une captation hybride qui sera présentée le 5 mars prochain à Télé-Québec.

Il y a une tristesse qui émane d’Ève, mais aussi une grande humanité quand elle accueille les victimes et plonge dans leur tête.

«Ève est une fille concentrée, hyper sensible, qui entend des cillements. Pour moi, le regard était très important: quand elle entre en connexion avec quelqu’un ou quelque chose, il fallait que ce soit hyper précis. C’est vraiment au scalpel, les mouvements sont en économie, les yeux, le regard, c’est comme un chien de piste, c’est ça que j’ai travaillé», a indiqué Rachel.

Impatiente de tourner la deuxième saison

Évoluer aux côtés de Sophie Lorain (qui produit aussi la série avec sa boite ALSO Productions) et de Rémy Girard demeure un privilège pour Rachel Graton même si, elle-même, a un parcours fort enviable avec des participations à des séries comme «Au secours de Béatrice», «Les Simone», «Faits divers» et, plus récemment, «Sans rendez-vous» et «Un lien familial».

«J’ai vraiment hâte de reprendre les tournages de "Portrait-robot". J’ai hâte de remettre le coton ouaté d’Ève, de me faire couper les cheveux comme elle. Je vais même réécouter la première saison avec le public pour que ce soit frais dans ma mémoire au moment de commencer le tournage de la saison 2.»

La série «Portrait-robot» est présentée chaque jeudi, à 21 h, à TVA.

