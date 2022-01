Une nouvelle souche mutante en observation

Une nouvelle souche de la COVID-19, identifiée en France le 22 novembre dernier, est en observation.

Le variant B.1.642, dont le premier cas serait apparu au Cameroun, a été identifié chez 188 personnes dans l’Hexagone.

Comme l’Omicron, ce variant présente de nombreuses mutations et des altérations sur la protéine «spike».

Toutefois, sa contagiosité semble, pour le moment, plutôt faible. Peu d’informations semblent disponibles sur sa virulence.

Omicron s’est répandu à l’ensemble des pays du globe en moins de deux semaines, alors que le B.1.642 a touché moins de deux-cents personnes en date du 27 décembre.

La pharmacienne et professeure à l’Université de Montréal Diane Lamarre se fait rassurante.

«On n’est pas du tout dans le même ordre de variant [comparé à Omicron]. Il ne faut pas s’inquiéter outre mesure avec celui-ci. L’OMS ne l’a pas catégorisé comme un variant préoccupant, mais l’a plutôt mis ‘’sous surveillance’’», a indiqué Mme Lamarre sur les ondes de LCN.

Depuis le début de la pandémie, de nombreux variants sont apparus, certains ayant peu d’incidence sur les populations.

L’OMS a d’ailleurs indiqué mardi que des variants encore plus dangereux qu’Omicron pouvaient encore voir le jour.

«Plus Omicron se répand, plus il se transmet et plus il se réplique, plus il est susceptible de générer un nouveau variant», a fait savoir Catherine Smallwood, une responsable des situations d'urgence à l'OMS.

«Actuellement Omicron est mortel, il peut causer la mort (...) Peut-être un peu moins que Delta, mais qui peut dire ce que le prochain variant pourrait générer ?»

