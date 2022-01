BERGERON, Ronald



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 décembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Ronald Bergeron. Il était le fils de feu Adrien Bergeron et de feu Eva Bédard. Il demeurait au Château Bellevue de St-Nicolas, autrefois de Laurier-Station. Il a été propriétaire d'Ameublement JGR pendant plus de 40 ans. Il laisse dans le deuil son fils Yanick (Sabrina Pelletier); ses petits-enfants : Megan (Lucas Favre Bonvin), Koraly et Jeremy; son arrière-petit-fils adoré Liam; son ex-conjointe et proche aidante Aline Turmel (Michel Laroche); les familles Bergeron et Turmel; ses autres parents et ami(e)s. Un merci spécial aux infirmières du Château Bellevue pour les bons soins prodigués à Ronald.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070 Rue Sherbrooke E, bureau 104, Montréal, QC H1N 1C1 site web: poumonquebec.ca.La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire