DRAPEAU, Huguette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Huguette Drapeau, survenu le 13 décembre 2021, à l'âge de 81 ans.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, samedi, le 8 janvier 2022 de 13h à 15h auElle était la conjointe de monsieur Raymond Dorval dans les dernières années. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Lucie Gendron) et Brigitte (Éric Morissette); le père de ses enfants : monsieur Émile Laliberté; ses petits-enfants : Vincent, Anthony et Alyssa; ses frères et sœurs : Danielle (Nicol Émond) et Denis; ses beaux-frères et ses belles-sœurs ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Saint-Antoine-de-Richelieu pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place. Dons en ligne : https://www.societealzheimerdequebec.com/