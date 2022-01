SAVARD, Pauline



À l'hôpital Général de Québec, le 14 décembre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Pauline Savard, épouse de feu monsieur Donald Savard. Elle était la fille de feu monsieur J. Léopold Savard et de feu dame Délima Savard, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères : Claire (feu Marcel Houde), Claude (Louisette Caron), feu sœur Denise c.n.d, André (feu Lorraine Garneau), feu Jean-Louis (feu Pauline Savard) et feu Madeleine (feu Guy Paré), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es)La famille recevra les condoléances au :de 13h à 15h30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel soignant de l'unité 450 et 300 des soins palliatifs, de l'hôpital Général de Québec, pour les bons soins leur compassion et leur grande humanité à l'égard de madame Pauline Savard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040 Avenue Belvédère, Québec, QC. G1S 3G3, https://www.societealzheimerdequebec.com/