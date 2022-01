LAVIGNE, Denis



À l'hôpital régional de Portneuf, le 28 décembre 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé subitement monsieur Denis Lavigne, époux de madame Diane Cantin et fils de feu monsieur Fernand Lavigne (Marjolaine Robert) et de feu madame Jacqueline Lorrain. Il demeurait à Pont-Rouge et était natif de Montréal. Monsieur Lavigne laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Philippe, son petit-fils Zach Lavigne, sa belle-fille Nadine Bérubé (Éric Lamontagne) et leurs enfants: Rosalie (Raymond Pierre-Boucher) et Alexis, sa soeur Josée (feu Constance Beaulieu), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Cantin: Monique (feu Roger Lachance), feu Raymond (Marie-Anna Tardif), feu Liliane (feu Lionel Piché), Louise (feu Yvon Bédard), feu Jean-Marc (Pierrette Fortin), Claude (Pierrette Germain), Roger (Rollande Julien), Mariette (Raoul Chabot); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 10h à 10h45 à laet de là au columbarium de la résidence funéraire.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation des maladies du cœur, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec Qc. G2J 1B8 1-418-682-6387, fmcoeur.qc.ca