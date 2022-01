LAROUCHE, Jean-Louis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 décembre 2021, à l'âge de 81 ans est décédé monsieur Jean-Louis Larouche, époux de madame Majella Lavertu, fils de feu monsieur Léopold Larouche et de feu madame Marguerite Ferland. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (André Ménard), Nathalie (Sébastien Lacassaigne) et Stéphane (Andrée Gilbert); ses petits-enfants: Samuel Ménard (Kelly), Marie-Jeanne Ménard (Jean-Mathieu), Laura Lacassaigne (François), Éloïse Lacassaigne (Alexis), Justin Larouche, Béatrice Larouche (Benjamin), Mathilde Larouche (Maxime) et Adélaïde Larouche; son arrière-petite-fille Simone; ses frères et soeurs: Henriette, feu Paul-Henri (feu Raymonde), feu Huguette; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lavertu: feu Adrienne (Roger), Aldérick (feu Doris), feu Anita (feu Édouard-Léo), Gaétane (Denis), feu Irène (Richard), feu Marie-Ange (Joseph-Elie), Pierrette (André), Robert (feu Rose-Ange); ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Étant un homme généreux et de coeur, monsieur Larouche aurait voulu que vos témoignages de sympathie puissent se traduire par un don à la fondation qui vous tient à coeur.