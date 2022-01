CARON ROBERGE, Jacqueline



À la Résidence Mgr Bourget, le 16 décembre 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Jacqueline Caron, épouse de feu monsieur Hermenegilde Roberge, fille de feu madame Alice Bernier et de feu monsieur Wilfrid Caron. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaston (Loraine Forcier), Michel(Cécile Gonthier) et Richard (Josée Doyon); ses petits-enfants: Marie-Josée, Valérie et Gabrielle; ses arrière-petits-enfants: Emie, Océane, Olivia, Laurie, Noémie et Zoé; ses frères et sœurs: feu Robert, feu Jean-Paul (feu Madeleine Ruel), Colette (feu Roland Brochu), Jean-Guy (feu Colette Caseau), Monique (Yvon Samson), feu Gisèle (feu Claude Bernier), feu Lise (feu Clément Létourneau), Serge (Mélanie Leclerc) et feu André; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Les cendres seront inhumées ultérieurement au Cimetière Mont-Marie. La famille remercie tous les employés de la Résidence Mgr Bourget pour les soins reçus et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone: 418 835-7188, site web: www.fhdl.ca.