GUILLOT, Francine



Paisiblement à sa résidence, le 30 décembre 2021, est décédée Francine Guillot, fille de feu Thérèse Robert et de feu Justinien Guillot.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Lise (feu Yvon Laroche), Colette (Roméo Morin), Diane (feu Guy Senécal; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec (Qc), G1N 2W1. Tél, 418-691-0766, Site internet: www.fondationfais.org