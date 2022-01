PROULX, Jacques



À l'Hôpital de Montmagny, le 25 décembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jacques Proulx, époux de madame Ginette Boily. Il était le fils de feu monsieur Armand Proulx et de feu dame Lucette Samson. Il demeurait à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Selon ses volontés, il a été confié à lapour crémation.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Ginette: ses enfants: Frédérick (Annie Béland), Stéphane (Stéphanie Aubert); ses petits-enfants: Elliot, Laurie, Morgane et Nina; ses frères et sœurs: feu Jeanine (feu Florian Corriveau), Sœur Marguerite o.s.u., feu André (feu Claire Hunter), Pierrette (feu Paul-Émile Prémont), feu Denis, feu Fernande, Marcel, Narcisse (Thérèse Vézina), Louise (Léopold Turcotte), Michel (Louise Gosselin), Gisèle (feu Jacques Pettigrew), Jules (Lise Clavet), Céline, Yvan (Carole Samson); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boily: Camil (Andrée Couture), Carol (Sylvie Plourde), feu Madeleine, feu Jacques (Huguette Côté), Jean (Claire Routhier), Pierre (Lynda Doucet), Louise (Pierre Rinfret); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur compassion et leur humanité, ainsi qu'au personnel du soutien à domicile du CLSC de Montmagny pour leur présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hôpital de Montmagny : https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/. La direction a été confiée à la