MARCOTTE, Yvon



À sa résidence, le 6 décembre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé, accidentellement, monsieur Yvon Marcotte époux de madame Jacqueline Roy; fils de feu monsieur Joseph H. Marcotte et de feu madame Germaine Germain. Il demeurait à Saint-Basile. Monsieur Marcotte laisse dans le deuil, outre son épouse madame Jacqueline Roy, ses frères et soeurs de la famille Marcotte: feu Marcel (feu Réjeanne Tessier), feu Thérèse (feu Julien Leclerc), feu Maurice (Florence Julien), feu Yolande (feu Alphonse Matte), feu Gilbert (feu Suzanne Bédard), feu Armande (feu Claude Marcotte), Pierre (Diane Plamondon), Bruno (Dany Rivard), Henri (Jacqueline Plamondon) et Louise (Réal Déry); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roy: feu Louis-Georges, feu Alda (feu André Busque), Dorothée (Antoine Gilbert), François (Liane Daigle), Louise, feu Jacques (Lisette Gagné), Georgette (André Bussière), feu Jean et Lucie (Gilles Boulanger). Il laisse aussi dans le deuil, son ami monsieur Richard Cinq-Mars ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s du club de pétanque. La famille tient à remercier sincèrement son voisin monsieur Steeve Lampron de même que tous les premiers répondants.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation des maladies du cœur, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec.Qc. G2J 1B8 1-418-682-6387 fmcoeur.qc.ca