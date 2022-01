FORTIN, Richard



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 16 décembre 2021, à l'âge de 70 ans et 10 mois, est décédé monsieur Richard Joseph Fortin, conjoint de madame Carole Bélanger et fils de feu monsieur Charles-Aimer Fortin et de feu madame Thérèse Boutet il demeurait à Beauport.Monsieur Fortin a décidé de faire don de son corps à la science. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe madame Carole Bélanger; sa sœur Lise Fortin (feu Rodrigue Fortier); ses frères: Jacques (feu Doris Larouche, Nicole Plourde) et Gilles (Céline Giroux), ses enfants: Louise, Nathan, Gabriel, Sable, Michelle, Danièle et Gaël; ainsi que ses beaux-enfants: Nancy (Yves), Richard (Nancy) et Mélanie (Julie); ses petits-enfants: Travis, Keven, Gabriel, Denis Jr, Olivier, Kim (Anthony), Anne-Laurie, Mathis, Justin Thomas, Lisa Marie ainsi que ses arrière-petits enfants. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et sa belle-sœur: Doris (Jacques Lagacé), Jean-Noël et Pierre-Yves Bélanger ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier l'équipe du Centre d'hébergement de Charlesbourg (soins palliatifs) particulièrement la Dre Archambault et le personnel soignant. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS) pour le Centre d'hébergement de Charlesbourg (soins palliatifs), téléphone : 418 691-0766, site web : www.fondationfais.org.