LAJOIE, Roland



À son domicile, à l'âge de 89 ans et 11 mois, le 16 décembre 2021, entouré de l'amour de sa famille, est décédé monsieur Roland Lajoie. Il était le fils de feu madame Alice Malenfant et de feu monsieur William Lajoie. Il est allé rejoindre son épouse tant aimé Hermance Simard. Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Gaétan Audet), Michel (la mère de ses enfants Sylvie Arial), Johanne (Carol Landry), Guy (Johanne Lepage); ses petits-enfants: Francis Audet (Justine Duchesne), Kim Lajoie (Laura-Émylie Lavallée), Mathieu Lajoie (Mathilde Métayer), Claudia Lévesque, (David Savard), Gabriel Landry, Alexandre Lajoie (Audréanne Trudel), Jonathan Lajoie, Jean-François Lajoie (Andréanne Lavoie); ses arrière-petits-enfants: Alice et Anthony Audet, Élena Lajoie, Jacob, Noémie et Maélie Savard, Emy et Léane Lajoie; ainsi que ses frères et sœurs: Gérald (Huguette Leclerc), Yvon (Carmen Moreau), Lucienne (Jean-Marie Tremblay), Alice; ses beaux-frères: Roger Harvey et Ronald Millette; sa belle-sœur: Olivette Simard; ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il a été confié àde 9h30 à 11h,Les cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie. La famille tient à remercier tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à son bien-être à la fin de sa vie. Un merci au personnel des soins palliatifs du CLSC Orléans pour leur humanité ainsi qu'au docteure Carole Cyr et docteur Michel Robitaille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site : www.coeuretavc.ca, Tél.: 1-888-473-4636 ou par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca, Tél. : 1-888-939-3333, des formulaires seront disponibles sur place.