PARADIS, Jean-Marie



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 3 janvier 2022, est décédé à l'âge de 95 ans, Monsieur Jean-Marie Paradis, époux de feu Madame Claire Desjardins. Il était le fils de feu Monsieur Eugène Paradis et de feu Dame Marie-Laure Hamel. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.Il laisse dans le deuil ses enfants: Kathy (Christine Guérin), Michel (Danielle Poulin), Lynda (Adrien Prosser), Réjean et Nancy; ses petits-enfants: Kareen Drolet (Steve Simard), Charlie Drolet, Josée-Anne Paradis (Thiery Parot), Catherine Paradis, Matthew Prosser et Jonathan Prosser (Sooji Yoon); ses arrière-petits-enfants: Camille Simard, Félix Simard, Gabriel Simard et William Parot; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathies via notre courriel.