DUMAS, Françoise



Entourée de ses enfants, le 18 décembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Françoise Dumas, épouse en premières noces de feu monsieur Gérard Rousseau et en secondes noces de feu monsieur Jean-Marie Girard, fille de feu Joseph Dumas et de feu Lucienne Carrier.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Donald, Jean (Christiane Fournier), Robert (Manon Grondin) et Nathalie (Edward Slattery); ses petits-enfants : Olivier (Adèle-Bénédicte Dionne-Houle), Audrey (Steve Drolet), Émilie (Joël Delisle), William et Élizabeth-Ann (Samuel Lavoie); ses arrière-petits-enfants : Xavier, Sarah, Camille et Léo; ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Rousseau et Girard; ainsi que tous ses neveux, nièces, cousin(e)s et amis. Elle était la sœur de feu Jacqueline (feu Wellie Carrier), feu Jean-Yves (Lise Dorval), feu Gérard (feu Anita Poulin), feu Gisèle, feu Jeannine (feu Paul Giroux), François (Denise Dion), feu Fernand (Carole Lefrançois), Fernande (feu André Guay), Jacques (Louise Ouellet), Monique (feu Jacques Bonneau), Claude (Thérèse Couture) et de Pierrette (feu Marc Dumont).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, G2J 1B8, tél.: 418 682-6387, www.coeuretavc.ca.