LAMBERT, Joseph



À l'Hôtel-Dieu de Lévis le 1er janvier 2022, est décédé monsieur Joseph Lambert (feu Henriette Coursol), à l'âge de 93 ans. Fils de feu Philias Lambert et de feu Yvonne Rousseau, il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne, Marie-Josée, Jocelyne et Normand (Janie Velenczei); ses petits-enfants: Yannick (Caroline Lafrance), Jonathan, Gabrielle (Tristan Lapointe) et Lauricia (Marcel Giroux); son arrière-petit-fils: Hayden; ses frères et sœurs: Marie-Jeanne (feu Maurice Sénéchal), feu Florence (feu Georges Patenaude), feu Lucille (Robert Bernier), Estelle (feu Michel Gagné), Gérard (Rita Gagnon), Gilbert (Denise Tourangeau), Denise, François (Suzanne Lafrance) et Zoël (Monique Daviau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Saint-Nicolas.