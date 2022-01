MERCIER, Jacqueline Labbé



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Robert-Giffard, le 10 décembre 2021, entourée de l'amour des siens, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Jacqueline Labbé, épouse de feu monsieur Yvan Mercier, fille de feu Carmen Boily et de feu Raoul Labbé. Elle demeurait à Charlesbourg.le vendredi 7 janvier 2022 de 19 h à 21 h et le samedi 8 janvier 2022 de 11 h à 13 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : François (Lucie Thériault), Diane, Hélène (Stéphan Giguère), Robert (Véronique Wagner) et Sylvie (Éric Dufour); ses petits-enfants qu'elle adorait : Daphné, William, Elisabeth, Zachary, Gabrielle, Thomas, Alexandre et Ève-Frédérique. Elle était la sœur de feu Rollande (Jacques Hamel), Sœur Cécile (SCSL), feu Madeleine (Jacques Michaud), Suzanne (Gilles Delisle) et Raymond (Monique Harvey). Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs : Monique (feu Claude Mercier) et Jeanine (feu Paul-André Sylvain) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle fut très impliquée dans sa paroisse ayant été co-fondatrice du Cercle des Fermières de St-Jérôme et responsable du comptoir St-Vincent de Paul durant de nombreuses années. La famille tient à remercier le personnel des hôpitaux St-François d'Assise et Robert-Giffard pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, tél :418-683-8666, Web : www.cancer.ca.