NADEAU, Cécile



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 décembre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Cécile Nadeau, épouse en premières noces de feu monsieur Marcel Fleurent et en secondes noces de monsieur Roméo Baker, fille de feu Honoré Nadeau et de feu Marie-Anne Drouin. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Rédempteur. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Carole Fleurent (Jean Fortier), ses petits-enfants: Karine et Kent Fortier; ses arrière-petits-enfants: Lou-Ann et Marike Dickey; ses frères et soeurs: Laurent (Yvonne Pelchat), Louisette Crête (feu Denis), Pauline (Robert Hallé), Paula (Michel Picard) et Jean-Guy (Monique Rhéaume); son beau-frère et ses belles-soeurs: Guy Baker (Lucille Labbé) et Thérèse Allard (feu Arthur Baker); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à la docteure Lemieux pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.