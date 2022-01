LA FLÈCHE, Roland



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 19 décembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé Dr Roland G. La Flèche, époux de dame Jeannine Mousseau. Il était le fils de feu dame Cora Desjardins et feu monsieur Paul-Émile La Flèche. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 7 janvier 2022 de 18 h 30 à 21 h 30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jeannine; ses enfants: Suzanne (Daniel Nadeau), Marc-André, Marie-Hélène (Frédérick Dupret) et Jacques; ses petits-enfants: Antoine Pellerin (Roxane Beaulieu), Gabrielle Nadeau (Jean-Raphaël Breton) et Francis Nadeau (Audrey Lavoie); son arrière-petit-fils Charles Nadeau; son frère André (Lillian La Flèche); ses belles-sœurs Mousseau: Jacqueline (feu Lucien Mousseau) et Gertrude (feu Georges Mousseau) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère Bernard (Marthe Dion) et sa sœur Denise (Ralph Hancox). La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (départements des soins gériatriques et palliatifs) pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.