CHAREST, Pierrette Bergeron



À son domicile, le 25 décembre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée subitement madame Pierrette Bergeron, épouse de M. Benoît Charest. Elle était la fille de feu M. Lucien Bergeron et de feu Mme Marianna Côté. Elle demeurait à Saint-Flavien. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Benoît, ses enfants : Alain (Huguette Gagnon), Normand, feu Réjean, Donald, Carole (Michel Côté); ses petits-enfants : Bryan Charest (Julie) et leur fille Kimberly, Kélia Charest, Steven et Laurie Charest, Doryane Charest; ses frères et sœurs : Louisette (feu Roland Nadeau), Alphonse, feu Roger (Lucienne Auger), feu Vincent (Céline Ouellet), Alice (feu Oscar Jacques), Léonard, feu Fernand (feu Gisèle Nault), feu Denis (feu Lisette Auger), Jean-Claude, Fleurette (feu Fernand Lainesse), feu Clément (Cécile Croteau), Bernadette (Réal Marceau); ses beaux-frères et belle sœurs de la famille Charest : feu Gérard (feu Thérèse Mercier), feu Maurice (feu Rachel Roy), Thérèse (feu Raymond Dupuis), feu Roland (Gisèle Fillion), Fernand (feu Carmen Dumais), feu Marcel (Lise Lessard), Gilles (feu Nicole Thibodeau), feu Denise (feu Rosaire Rousseau); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille se réunira à la maison funérairele vendredi 7 janvier 2022 de 18h à 21h et le samedi 8 janvier 2022 à compter de 9 heures.