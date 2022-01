COUETTE, Jean-Charles



À l'Hôpital de Montmagny, entouré de l'amour des siens, le 31 décembre 2021, à l'âge de 90 ans et 7 mois est décédé monsieur Jean-Charles Couette, époux de madame Marthe Levasseur. Fils de feu dame Eveline Dodier et de feu monsieur Sylvio Couette, il demeurait à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Suzanne, Julien (Johanne Lajoie), Richard (Manon Lagacé), Alain (Martine Talbot), Yvon (Nathalie Bolduc) et Nathalie (Sylvain Fortin); ses petits-enfants : Daniel et Isabelle Turcotte, Alexandre et Patrick Couette, Jérôme Couette, Guillaume, Philippe et Brenda Couette, Alexis et Hugo Couette, Sandrine Champagne et Éliane Fortin; leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Florence, Charles, Lauralie et Elyam. Il était le frère et le beau-frère de : feu Madeleine (feu Jean-Benoit Turcotte), feu Jeanne (feu Joseph Lachance), feu Annette (feu Paul-Henri Lachance), feu Paul-Émile (feu Laurette Thibodeau), Lucienne (feu Florian Lachance), feu Berthe (feu Eugène Bilodeau), Louis-Marc (feu Jacqueline Lagrange) et feu Raymond Couette (Suzanne Jean); de la famille Levasseur : feu Yvette (feu Paul-Marie Brisson), feu Raoul (Huguette Poulin), feu Pamphile (feu Yvonne Lambert), feu Régina, feu Normand (feu Huguette Audy), feu Gilles (feu Françoise Mathieu), feu Henri (feu Fernande Dufour), feu Sr Colette S.S.S.S, Carmen (feu Adélard Vachon), André (Georgette Doyon), feu Jean-Marie (Doris Lavoie), feu Léon (Sylvie Couette), Serge (Madeleine Bélanger), ainsi que Huguette Rouillard. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De chaleureux remerciements sont adressés au personnel des Habitations Panet de Saint-Fabien-de-Panet pour les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8 https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à La Maison d'Hélène, 350 avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ Des formulaires sont disponibles auprès de la maison funéraire.