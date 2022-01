DÉRY, Alida



Au Centre Hospitalier de l'Université Laval (CHUL), le 11 décembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Alida Déry, épouse bien-aimée de monsieur Henri Paquet, fille de feu monsieur Joseph Déry et de feu dame Marie-Louise Plamondon. Née à L'Ancienne-Lorette, elle a demeuré la plus grande partie de sa vie à Saint-Raymond.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son époux, madame Déry laisse dans le deuil sa fille Henriette (Jean Batko), leur fille Rachel; son fils Réjean (Louise Denis) et leurs enfants: Jérôme et Samuel; son fils Donald (Ginette Dion) et leurs enfants: David, Sarah et Mathieu; son fils Denis (Nathalie Naud) et leurs filles: Cynthia et Stéphanie; sa fille Céline (Roger Nolet) et leurs enfants: Steve et Jessie; son fils Sylvain et ses filles: Audrey-Anne et Marie-Soleil; ses arrière-petits-enfants: Émile, Félix, Léonie, Rosalie, Élodie, Raphaël, Jade, Olivier, Ophélie et Émylia; sa belle-sœur Pauline Leclerc (feu Ernest Déry) ainsi que les beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquet: feu Jeannette (feu Léo Bédard), feu Léo (Denise Germain), Gérard (Marie Jackson), Marie-Paule (feu Antoine Jackson), Françoise (André Émond); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Madame Déry est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles sœurs décédées: Rose-Anna (Henri Racine), Célina, Charles, Alma (Raymond Hamel), Alice (Jean-Baptiste Paquet) et Ernest. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital du CHUL pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer de Québec: https://www.societealzheimerdequebec.com/