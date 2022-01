ROBITAILLE, Louise Couture



Il y a des mots que l'on ne voudrait jamais écrire et celui-ci en fait partie. Il est triste de parler de Louise Couture Robitaille au passé mais, malheureusement elle nous a quittés le 30 novembre dernier à l'âge de 74 ans. Elle était la fille de feu Joseph-Eugène Couture et de feu Alexandrine Carrier. Loulou laisse dans le deuil son époux et amoureux M. Yves Robitaille, son bébé Mélanie (Stéphane Pednaud), son petit-fils adoré Louis-Philip Pednaud, ainsi que son ainée Nancy (Guy Deschênes), sa petite-fille Geneviève (Serge) et son arrière-petit-fils Edmond. Elle laisse derrière elle une belle et grande famille, ses sœurs et son frère: Denise (feu Jean-Guy Corriveau), Jean-Marc, Lisette (Gilles Goulet) et Carole (feu Gilles Demers) et elle est allée rejoindre ses frères: Gérard, Fernand, Claude et Guy. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et ses beaux-frères: Raymonde Cantin, Ginette Grondin, Pauline Boivin, Nicole Robitaille, Lise Caron, Maurice Caron et Denis Fradette; ainsi que ses nombreux neveux et nièces, plus particulièrement Nadine dont elle était si proche, plusieurs cousin(e)s, ainsi que ses ami(e)s. Nous tenons à remercier son équipe de soins à domicile et l'équipe de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale pour leurs bons soins et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, Tél.: 418-683-8666, site web: www.cancer.ca.à compter de 13h.