RAYMOND, Roger



À son domicile selon son souhait, le 13 décembre 2021, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédé monsieur Roger Raymond, époux de madame Pierrette Bourassa, fils de feu madame Marie-Louise Lavoie et de feu monsieur Joseph Raymond. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Pierrette Bourassa, ses enfants: feu Francine, Jacques (France Tremblay), Denis (Marie-Claude Bouchard) et Gilles (feu Eric Poulin); ses petits-enfants: Olivier T., Delphine T. (Gabriel Savard), Gabrièlane et Adam; son frère feu Maurice (Thérèse St-Hilaire) et sa sœur Bibiane (Roger Saillant); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bourassa: feu Rolland, feu Janine Côté, feu Cécile, feu Vincent Ouellet, feu Clémence, feu Raymond Alain, feu Richard, Louise St-Hilaire, feu Raymond, Georgette Roberge, feu Réal, feu Claude, Huguette Poiré; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.Les cendres seront déposées au Mausolée-columbarium Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone: 418 903-6177, site web: www.mspdulittoral.com.