LECOURS, Raymond



Au Centre de Santé Paul-Gilbert de Charny, le 1er janvier 2022, à l'âge de 94 ans et 10 mois, est décédé M. Raymond Lecours, époux de feu Fernande Carbonneau. Autrefois de Saint-Marguerite, il demeurait à Saint-Étienne. Il laisse dans le deuil ses fils: Paulin (Johanne Plante), Denis (Hélène Thibault) et Gilles (Sonia Bergeron); ses petits-enfants: Janik (Eric Beaumont), Malika (Eric St-Yves) et Sandrine (Bryan Latreille); ses arrière-petits-enfants: Maude-Sophie, Etienne, Mathieu, Alexandre, Elliot, Samuel et Anaïs. Il était le frère de feu Adrienne (feu Lorenzo Gosselin), feu Roméo (feu Fernande Roy), feu Alphonsine (feu Charles Provost), feu Alice (feu Arthur Pouliot), feu Patricia (feu Simon Fortier), feu Yvonne (feu Joseph Montminy), feu Blanche (feu Joseph Lacasse), feu Simone (feu Viateur Evoy), feu Jeannette (feu Marcel Gagnon) et feu Rollande. Il était le beau-frère de feu Rollande (feu Alfred Gagnon), feu Cécile (feu Honorius Gagné), feu Raymond (feu Cécile Normand), feu Maurice, feu Gabrielle, feu Albert (Thérèse Normand), feu Florence (feu Bernard DeBlois), Fernand (feu Anita Paquet), feu Joseph (feu Lucille Béchard) et Léopold (Normande Landry). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La direction a été confiée à laLa famille désire remercier particulièrement les Dres Lavallée et Martin, l'équipe du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches (CRDP-CA) ainsi que le personnel de l'aile Oasis du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD Paul Gilbert) pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches (Fondation du CRDP-CA, 9500, boul. du Centre-Hospitalier, Lévis, (Québec), G6X 0A1) : https://www.fondationcrdp-ca.com/