LÉVESQUE, Jean-Paul



À Québec, le 17 décembre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Jean-Paul Lévesque. Fils de feu Émile Lévesque et de feu Aldéa Laporte, il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa fille : Marie-Andrée Lévesque; son ex-épouse : Hélène Lavoie ainsi que ses frères : feu Émile et feu Robert. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Les arrangements funéraires ont été laissés aux soins du :mais à ses nombreux ami(e)s de la Garde Côtière, de Limoilou et autochtones, J.P. vous dit salut. La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Lévesque.