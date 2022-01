CAYER, Robert



À son domicile, le 1er janvier 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Robert Cayer, époux de feu dame Danielle Marotte et ami de dame Céline Plante. Il était le fils de feu Noël Cayer et de feu Jeanne Perras. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre sa chère amie de cœur Céline; sa très chère nièce adorée Marie-Chantal Cayer (Éric Vallières), son filleul Pierre-Alexandre Cayer; son frère et sa sœur : feu Pierre Cayer (Pauline Bouchard) et feu Carole Cayer (Pierre Champagne et Luce Léveillée); ses belles-sœurs de la famille Marotte: France, Line, Carole, ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s dont Michel Nadeau et sa fille Marie-Charles Nadeau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999. www.fondation-iucpq.org ou à la SPA de Québec, 1130, avenue Galilée, Québec (Québec), G1P 4B7, TÉL. : 418-527-6685, www.spadequebec.ca