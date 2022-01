DENIS, Johanne



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 15 décembre 2021, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Johanne Denis, épouse de feu Alain Jean, fille de feu François Denis et de feu Ida Gauthier. Elle demeurait à Québec.le dimanche 9 janvier 2022 de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Josée Fortin (Steve Pelletier) et Martin Fortin; ses petits-enfants : William, Charles, Sophie, Julia et feu Jérôme; ses frères et sœurs : Guy (feu Marie-Paule Boulanger), Jocelyne (feu Jean Lajoie), Jean-Yves, Louise (Denis Marquis), feu Françoise (Lucien Boulanger); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jean : Maryse , Caroline (Denis), Elisabeth, Louise, François (Chantale), feu André (Lucie) et Luc; les enfants de son mari : Bernadette et Philippe Jean ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer 1-888-766-2262, 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc), H3A 3S5, tél : 514-861-9227, web : www.societederecherchesurlecancer.ca