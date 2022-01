LESSARD MARTIN, Simone



Survenu à l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 13 décembre 2021, nous vous annonçons le décès de Madame Simone Martin Lessard, à l'âge de 96 ans, épouse de feu Arthur Lessard, elle demeurait a Charlesbourg.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Diane épouse de Claude Morin, Christiane épouse de Serge Lachance, Claudine, Ginette conjointe de Jean Guilbault, Lucie et Michel; ses petits-fils: Stéphane Morin conjoint de Martine Maheux, Christian Morin conjoint de Michèle Dagenais, Simon-Ludovic Lessard conjoint de Kim Lebeau; ses arrière-petits-enfants: Guillaume, Thomas-Phillipe, Charles-Loic, Anthony, Donovan, Létycia, ainsi que son arrière-arrière-petite-fille Myla-Rose. Ses neveux et nièces: Jean-Yves Mercier époux de Louise Lamothe, Aline Dion, Marcel Dion époux de Huguette Plamondon, André Dion époux de Claudette Cloutier. Maman a eu une fin de vie exceptionnelle entourée de tous ses enfants et son petit-fils Simon-Ludovic.Nous tenons à remercier tout le personnel de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, pour les très bons soins donnés à notre mère.