BÉDARD, Bertrand



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 10 décembre 2021, à l'âge de 97 ans et 10 mois, est décédé M. Bertrand Bédard, époux de feu Colette Beaudoin. Il demeurait à Sainte-Marie. Il laisse dans le deuil son fils Mario (Lucille Dumont), leurs enfants: Marc-André Bédard, Jason Bédard (Kassandra Paré) et leurs enfants: Shawn Bédard et Kyle Bédard, sa fille Odette (Gaston Godbout), leurs enfants: Cynthia Henry (Martin Turcot) et leurs enfants: William Turcot et Brittany Turcot, François Henry (Janie Laflamme) et leurs enfants: Lea-Kim Henry, Louis Philip-Henry et Billy Laflamme, Ghislain Godbout (Marie-Andrée Lemieux) et leurs enfants: Charles-Antoine Godbout, Emily Godbout et Marilou Godbout, Marie-Ève Godbout (Rene-John Tanguay) et leurs enfants: Alyson Tanguay et Jaxson Tanguay, sa fille Manon (Mohammed Boumediene), leurs enfants: Karina Dumont (Yan Cloutier) et leur fils Zachary Cloutier, Lory-Ann Dumont (Frédéric Goulet) et leur fille Lola Goulet, Pier-Mark Dumont et ses enfants: Alice Dumont et Ethan Dumont. M. Bédard était le dernier survivant de la famille de 8 enfants de Louis Bédard de Ste-Hénédine. Il laisse également dans le deuil un bon ami apprécié Jocelyn Dumont; ses neveux et nièces du côté de la famille Bédard; ses beaux-frères et belles sœurs ainsi que beaucoup de neveux et nièces de la famille Beaudoin; de nombreux amis de pétanque et de quilles puisqu'il aura toujours été un grand sportif très impliqué dans sa communauté.La direction a été confiée à laLa famille désire remercier l'unité des soins palliatifs du CHSLD de Sainte-Marie où le personnel fut affable, généreux et aux petits soins dans sa fin de vie. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation Le Crépuscule (774-G Rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie (Québec) G6E 0K6): https://www.lecrepuscule.ca/