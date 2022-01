PETITCLERC, Pauline



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 4 décembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Pauline Petitclerc, épouse de feu Raymond Thomassin et conjointe de feu Petrus Poelmans. Elle était la fille de feu Adélard Petitclerc et de feu Fabiola Dionne. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 15 janvier 2022 de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard Thomassin (Célyne Drolet), Réjean Thomassin (Louise Maheux), Michel Thomassin, Denis Thomassin (Nathalie Nadeau); ses petits-enfants : Jérémie Thomassin (Andrée-Anne Bédard), Tracy Thomassin (Maxime Morency), Audrey Thomassin (Jérémy Bellerose), Stéphanie Thomassin (Baptiste Launay); ses arrière-petits-enfants : Benjamin, Kellyann, Shawn, Ashley, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœurs et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8.