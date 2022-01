HURENS, Marcel



A son domicile, est décédé paisiblement le 29 décembre 2021, monsieur Marcel Hurens à l'âge de 92 ans. Il est allé rejoindre son épouse bien-aimée, feu madame Thérèse Gingras. Il était le fils de feu monsieur Jean-Baptiste Hurens et de feu madame Rose-Anna Tremblay. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).Monsieur Hurens laisse dans le deuil sa fille Lyne (Pierre Rhéaume). Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: feu Jean-Charles Hurens (feu Pauline Simard), feu Joseph-Henri Boutet (feu Rollande Hurens), feu Gisèle Hurens (feu Yvon Althot), feu Jacques Hurens (feu Rachel Rivard), Gaston Hurens (Louisette Genest), feu Maurice Hurens (feu Monique Genest), feu Denis Hurens (feu Nicole Grenier) et Michel Hurens (feu Lise Pineault); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Claudette Gingras (feu Guy Rivard), Nicole Gingras (Ed Normandeau). De plus, il laisse dans le deuil ses filleuls: Guylaine Rivard, Gaétan Hurens, Sonia Normandeau ainsi que son amie Claudette Lauzier, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles sera confiée à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com