DUQUET, Magella



À la Maison Michel-Sarrazin, le 15 décembre 2021, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédé monsieur Magella Duquet, époux de feu madame Gisèle Canuel, fils de feu madame Laure Marcoux et de feu monsieur Joseph Duquet. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mount-Hermon à une date ultérieure (printemps 2022). Il laisse dans le deuil ses enfants : Alain, Hélène et Louise; ses petits-enfants: Joël (Laura), Laetitia (Pierre-Olivier) et Fabrice (Anne-Sophie), Chazette, Paul-Alexis et Louis Victor Duquet et leur mère France; ses frères et sœurs : Aline (feu Clément Michaud), Gabriel (feu Madeleine Gosselin), Clément-Marie, feu Marcelle (feu Adrien Marquis), feu Louis (feu Marguerite Charland), feu Joseph, feu Claire (feu Jean-Marie Boucher) et feu Suzanne (feu Georges Forgues); ses beaux-frères et belles-sœurs : Pauline (feu Gaston Turgeon), Jacques (Claudette Cloutier), Alain (Marie Walsh), feu Alphonse (feu Thérèse Pruneau), feu André et feu Clément; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence du Domaine de Bordeaux pour leur gentillesse, le personnel du CHUL, urgence et 4e étage, ainsi que la Dr Marjolaine Tremblay. De plus, nous remercions bien sincèrement le personnel soignant et les bénévoles de la maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement inestimable, toute l'attention et l'affection qu'ils ont su prodiguer à notre père pendant les derniers mois de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, Téléphone: 418-524-2626, Site web: www.gilleskegle.org. Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, Téléphone: 418-687-6084, Site web: www.michel-sarrazin.ca. Société canadienne du cancer, Téléphone: 418-683-8666, Site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.