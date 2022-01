FRENETTE, Raymond



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 décembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Raymond Frenette, époux de madame Lucette Tessier. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Frenette laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée, ses enfants: Sylvain (Linda Ouellet) et Martine (Michel Daigneault); ses petits-enfants: Jasmine, Justin, Mathieu, Raphaël; ses soeurs et son frère de la famille Frenette: feu Thérèse (feu Wellie Welsh), feu Dorothée (feu Paul-Émile Roy), feu Pierrette (feu René Leclerc), feu Clémence, feu Lucille (feu Aldem Cyr), feu Jacques (Lucille Trottier (Jean-Louis Papillon)) et Jacques Gaudry (Chantale Bussières); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Tessier: feu Robert (Monique Renaud), feu Jean-Noël (Béatrice Côté), Henriette (Lionel Bédard), Louise (feu Robert Pleau), Solange (feu Bruno Paquet), Réjean (feu Réjeanne Pagé), Claire (feu Fernand Pagé), Agathe (feu Gilles Bédard), Clément (Lise Auclair), René-Gilles (Marcelle Leclerc), Pierre-Paul (Ginette Levasseur) et Micheline (feu Odilon Jobin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel de l'unité coronarienne et de l'unité de cardiologie du 4e étage de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur humanisme.et de là au columbarium de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à fondation du CHU de Québec-UL, en spécifiant pour les soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, https://fondationduchudequebec.org/