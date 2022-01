DION, Jeannette Dumont



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 décembre 2021, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédée madame Jeannette Dumont, épouse de feu monsieur Gérard Dion, fille de feu madame Éléonore Bégin et de feu monsieur Pierre Dumont. Elle demeurait autrefois à Pintendre.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Donald (Andréane St-Pierre), Guylaine (Roland Thivierge), Martin (Hélène Beaupré) et France (Bastien Bernier); ses 13 petits-enfants: Renaud Dion (Jennifer Breaux), Roxane Dion (Jean-Francois Lamothe), Virginie Dion (Simon Bélisle), Karine Thivierge (Ian Pellerin Poliquin), Sarah Thivierge (Jimmy Carrier), Guillaume Thivierge, Véronique Dion (Louis-Philippe Vachon), Kévin Dion (Marilyn Leclerc), Maxime Dion, Marie-Ève Dion (Alexandre Giroux), Matthieu Bernier, Francis Bernier (Noémie Aubé), Pascal Bernier (Sophie Pouliot) et 11 arrière-petits-enfants; Tiffany, Derek, Victor, Laurie, Thomas, Charlotte, Philippe, Sophie, Jacob, Justin et Lucas; son frère Marcel (Suzanne Morin), ses soeurs, Rose (Adrien Dutil) et Alice (feu Laurent Begin). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix.