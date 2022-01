MOREAU, Suzanne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 décembre 2021, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Suzanne Moreau, conjointe de feu monsieur Marc Bourque, fille de madame Cécile Fradette et de feu monsieur Laval Moreau. Elle demeurait à Lévis. Outre sa mère, elle laisse dans le deuil sa fille Sonia Lavoie et sa petite-fille Maude Fournier; les filles de son conjoint: Karine Bourque, (David Morin) Claudia Bourque, Andréanne Bourque (Frédéric Noël) et leurs enfants: Nassima, Étienne, Louis-Philippe, Soumeya, Clara-Ève, Romain, Zaheli, Arnaud et Nora; sa tante, madame Denise Fradette (Réjean Vallée); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bourque; le père de sa fille, monsieur Gilles Lavoie; ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.