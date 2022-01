BOUCHARD, Pierre-Paul



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 décembre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Pierre-Paul Bouchard, époux de madame Céline Caron, fils de feu monsieur Rolland Bouchard et de feu madame Gertrude Gagnon. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Bernard Dallaire); sa petite-fille Annabelle Dallaire; ses frères et sœurs: Louise, Yolande (feu Anthony Caron), feu Gilles (Céline Lévesque), feu René (Christiane Fortin, son conjoint Pierre Sylvain), Denise (André Théberge); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caron: Gilles Caron (Diane Filiatrault), feu Donald Caron (Nicole Fournier), Hervé (Lise Couillard), Jean-Clément (Pierrette St-Pierre), feu Alain; son filleul Vincent Caron (Martine Pépin); ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial au Docteur Guy Gingras, aux oncologues du CRIQ, à Lucas, son infirmier du CLSC, à Manon Therrien, acupunctrice et tout le personnel de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Société canadienne du cancer Chaudière-Appalaches.