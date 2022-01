FRÉCHETTE BOULET, Solange



À La Maison d'Hélène de Montmagny, le 10 décembre 2021, à l'âge de 92 ans et 11 mois est décédée madame Solange Fréchette, épouse de feu monsieur Albert Boulet. Fille de feu dame Rose-Éva Boucher et de feu monsieur Emile Fréchette, elle demeurait à L'Islet (Sur Mer) autrefois L'Islet (Ville). Elle laisse dans le deuil son fils Pierre (Marcelle Caron); ses petits-enfants : Hélène et Julie Boulet (Erick Gonzalez); ses arrière-petits-enfants : Hugo Léveillé, Rafael et Noémie Gonzalez. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Louis (Florida Pilote), Thérèse (feu Yvon Ouellet), Sr Mireille, Ghislaine, Claudette et feu Michel (Denise Godbout - Gaétan Caron) et de plusieurs membres de la famille Boulet qui l'ont précédée. Sont aussi affectés par son départ sa belle-sœur Isabelle Jean (feu Paul Boulet), ses filleuls André Leclerc et Mario Fréchette ainsi que ses neveux et nièces. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Résidence Quartiers A de L'Islet, Résidence des Bâtisseurs (Mgr Deschênes) à Montmagny, ainsi que de La Maison d'Hélène pour la qualité de leurs soins, leur douceur et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ Des formulaires seront disponibles au salon.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de L'Islet.