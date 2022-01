MICHAUD DUBÉ, Rita



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 18 décembre 2021, est décédée, à l'âge de 97 ans et 3 mois, dame Rita Dubé épouse de feu monsieur Roger Michaud. Elle était la fille de feu monsieur Wilfrid Dubé et de feu dame Georgianna Lizotte. Elle demeurait à La Pocatière et autrefois à Rivière-Ouelle, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s à la, de 11 h à 13 h 55.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Claude Vallières), ses petits-enfants: Annie Morin (François Vilaire), Sébastien Morin (Valérie Chabot), son arrière-petite-fille Samie-Jade Trépanier. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu René (feu Marie-Rose Bonenfant), feu Jean-Baptiste (Rita Michaud), feu Marie-Ange (feu Léopold Ouellet), feu Gisèle (feu Ludger Turcotte), Laval (feu Gaétane Lachance), feu Michel (feu Anita Milliard), feu Patrice (feu Maria Michaud), feu Eva (feu Armand Bélanger), feu Paul-Emile (feu Eva Lizotte). Sont aussi affectés par son départ ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Michaud, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie les membres du personnel des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière et ceux de la Résidence Hélène Lavoie pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne: www.fondationhndf.ca ou à la Fondation André-Côté. Des formulaires seront disponibles au salon.