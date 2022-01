LACHANCE

Jeanne D'arc Gamache



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 4 décembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Jeanne D'arc Lachance, épouse de feu monsieur Georges-Henri Gamache. Née à Québec le 23 février 1933, elle était la fille de feu dame Yvette Lapointe et de feu monsieur Léo Lachance. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière St-Charles. Madame laisse dans le deuil sa fille Line (Richard Lachance); sa petite-fille Sophie Mathieu; son arrière-petite-fille: Charlie Vallée; sa belle petite-fille Stéphanie (Jason Bergeron) et leurs enfants: Derek et Dylan; sa sœur Marie-Paule (Claude Desjardins); son beau-frère Raymond Gamache (Carmen Dompierre), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jeanne D'arc était également la sœur de: André (Gemma Vallerand), Monique (Jacques Emond), Lise (Jean-Marie Lafrance) et la belle-sœur de: Émaculé Gamache (Joseph Gingras), Albertine Gamache (Gérard Boisseneault), Simone Lessard (Roméo Lessard), Jacqueline Gamache (Gérard Simard), Yvette Gamache (Marcel Proulx), tous décédés.