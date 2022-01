SAVOIE, Céline Blackburn



À la maison Michel-Sarrazin, le 23 décembre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée entourée de l'amour des siens, madame Céline Blackburn, épouse de monsieur Maurice Savoie. Elle était la fille de feu monsieur Adrien Blackburn et de feu madame Anna Lavoie.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Luc (Caroline Beaulieu) et Valérie (Jean-Philippe Bilodeau); ses petits-enfants: Charlotte et Vincent Bilodeau, ainsi que Maxime Savoie. Elle était la sœur de feu Guy (Aline Laliberté), de Micheline (Guy Gauthier) et de Raymond (Pauline Blackburn). Elle était également la belle-sœur de feu Marcel Savoie et de Marthe Savoie (Pierre Imbeau). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces et plusieurs ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel médical pour les bons soins prodigués au cours des cinq (5) dernières années. Elle remercie également le personnel du CLSC de Sainte-Foy et toute l'équipe de la maison Michel-Sarrazin.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, Téléphone : 418 687-6084, Site web : www.michel-sarrazin.ca. Vos messages de sympathie peuvent donc être transmis via la